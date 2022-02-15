Ромеро: «Лопес перед боем с Камбососом не спарринговал два месяца, и я видел все это»

Роландо уверен, что даже в разобранном состоянии Теофимо заслужил, чтобы ему отдали победу

Роландо Ромеро / Фото: TMZ Перспективный американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) в комментарии YouTube-каналу FightHype.com заявил, что бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) не проводил спарринги перед боем с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

«Теофимо Лопес был не похож на себя в тот день. Когда вы видели, чтобы Лопес так дрался? Во-первых, он был травмирован. Во-вторых, он не спарринговал два месяца, и я видел все это. Я говорил ему: «Мужик, тебе нужно проводить спарринги». А он: «Нет, все будет хорошо». Дело в том, что он был травмирован. И этот бой все равно был равный, где каждый мог выиграть. Поединок получился настолько близким, что его нужно было отдать чемпиону». Напомним, ранее WBA обязала своего чемпиона Джервонту Дэвиса провести бой против Ромеро.



Карен Агабекян