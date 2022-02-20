Ромеро: «Лучший тренер для Лопеса – это его папа»

Скандальный американец считает, что его другу не стоит уходить к Эдди Рейносо

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Скандальный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью FightHype.com заявил, что бывшему абсолютному чемпиону мира в его весе Теофимо Лопесу (16-1, 12 KO) не следует уходить от отца Теофимо Лопеса-старшего к Эдди Рейносо.

«Эдди Рейносо – потрясающий тренер, я ничего не могу у него отнять. Но лучший тренер для Тео – это его папа. Всеми вами движет ненависть к Лопесу-старшему, но он буквально сделал Теофимо гребаным чемпионом. Тео проиграл бой с Камбососом не из-за папы, а из-за разного д*рьма. Папа Теофимо – лучший тренер для него. То же самое касается меня: моим лучшим тренером всегда будет мой отец. Все очень просто, ведь только он понимает мое тело».

Роландо Ромеро рассказал о причине поражения Теофимо Лопеса в бою с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).