Ромеро: «Меня обвинили в сексуальном насилии просто ради денег»

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Скандальный проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью Last Stand Podcast with Brian Custer заявил, что его обвинили в сексуальном насилии сразу несколько девушек только ради того, чтобы отсудить большую сумму денег.

Против меня выдвинули обвинения из-за денег, вот и все. Смысл есть только в этом, потому что если бы это было что-то другое, то они бы написали заявление раньше, все верно? Это случилось в буквальном смысле перед самым важным моментом во всей моей жизни, в котором я не только должен был заработать большое количество денег, но и построить свое собственное наследие. Печально то, что мне пришлось пройти через это. Другие звезды и спортсмены проходят через это постоянно. Я не говорю, что каждый из них святой, но когда дело касается денег, то в 99%, по моему мнению, это просто херня!»