Поединок с Дэвисом – под угрозой? Президент Showtime высказался по поводу обвинений в адрес Ромеро
Ромеро может отказаться от боя с Дэвисом
Роландо предъявлено обвинение в сексуальном насилии
12:00
Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com
Как сообщает издание BoxingScene.com, скандальный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) с большой долей вероятности не выступит против звездного соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO) 5-го декабря в Лос-Анджелесе.
Бойцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии.
По словам жертвы, 24-летней Изабель Замбрано, инцидент произошел в Лас-Вегасе, в ночь с четверга на пятницу, в квартире Ромеро.
Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза уже сообщил, что организаторы поединка знают о проблемах Ромеро, однако отказался отвечать на вопрос о текущем статусе встречи.