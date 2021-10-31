Ромеро может отказаться от боя с Дэвисом

Роландо предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Как сообщает издание BoxingScene.com, скандальный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) с большой долей вероятности не выступит против звездного соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0-0, 24 KO) 5-го декабря в Лос-Анджелесе.

Бойцу предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

По словам жертвы, 24-летней Изабель Замбрано, инцидент произошел в Лас-Вегасе, в ночь с четверга на пятницу, в квартире Ромеро.

Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза уже сообщил, что организаторы поединка знают о проблемах Ромеро, однако отказался отвечать на вопрос о текущем статусе встречи.