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Ромеро официально отказался от боя с Дэвисом

Американец сосредоточиться на очистки имени
Бокс Профессиональный бокс
08:15
Ромеро официально отказался от боя с Дэвисом
Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Перспективный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) официально отказался от поединка с обладателем титула WBA Regular его весовой категории, соотечественником Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO).

Ранее сообщалось, что Ромеро обвиняют в сексуальном насилии. Таким образом, американец принял решение отказаться от самого главного поединка в своей профессиональной карьере, а сосредоточиться на очистки имени.

Ромеро прокомментировал boxingscene.com сложившуюся ситуацию:

«Хотя обвинения против меня полностью ложны, и докажу это через правовую систему, я согласен с тем, что в интересах всех участников, чтобы я отказался от участия в этом поединке.

Я очищу свое имя и вернусь в ринг, как можно скорее».

Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро должны были провести бой 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Рене Тер Велде
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(Голосов: 1)

Теги

Роландо Ромеро Джервонта Дэвис

Комментарии 1

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2 ноября 2021г. 12:06
Разве не Ромеро недавно защишая Лопеса гавкал и бросал камень  в огород Ломаченко. Оказывается вон оно какое дерьмо несет этот засранец Ромеро.
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