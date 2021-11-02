Ромеро официально отказался от боя с Дэвисом

Американец сосредоточиться на очистки имени

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Перспективный американский легковес Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) официально отказался от поединка с обладателем титула WBA Regular его весовой категории, соотечественником Джервонтой Дэвисом (25-0-0, 24 KO).

Ранее сообщалось, что Ромеро обвиняют в сексуальном насилии. Таким образом, американец принял решение отказаться от самого главного поединка в своей профессиональной карьере, а сосредоточиться на очистки имени.

Ромеро прокомментировал boxingscene.com сложившуюся ситуацию:

«Хотя обвинения против меня полностью ложны, и докажу это через правовую систему, я согласен с тем, что в интересах всех участников, чтобы я отказался от участия в этом поединке. Я очищу свое имя и вернусь в ринг, как можно скорее».

Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро должны были провести бой 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.