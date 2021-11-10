«Канело захватит полутяжелый вес». Бывший промоутер Альвареса – о дальнейшей карьере мексиканца
Ромеро: «Плант, ты никогда не победишь топ-панчера, если будешь едва его касаться»
Американский легковес раскритиковал соотечественника
19:58
Роландо Ромеро / фото - Getty Images
Популярный американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью порталу BoxingNews 24 раскритиковал своего соотечественника Калеба Планта (21-1, 12 КО), проигравшего Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) свой чемпионский пояс в последнем бою.
«Мне неприятно это говорить, но эй, Калеб Плант, ты не победишь в бою против топ-панчера, выбрасывающего бомбы, если будешь едва его касаться. Мне жаль, но это правда. Вы должны потрясать людей, все просто.
Если ты являешься чемпионом, тогда ты обязан решаться на то, чего не делает никто. И я не считаю, что Плант сделал достаточно в бою с Канело. Он дрался со слишком большим уважением к нему, так нельзя».
Напомним, Джейк Пол хочет стать промоутером Канело.