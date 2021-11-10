Ромеро: «Плант, ты никогда не победишь топ-панчера, если будешь едва его касаться»

Роландо Ромеро / фото - Getty Images

Популярный американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью порталу BoxingNews 24 раскритиковал своего соотечественника Калеба Планта (21-1, 12 КО), проигравшего Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО) свой чемпионский пояс в последнем бою.

Если ты являешься чемпионом, тогда ты обязан решаться на то, чего не делает никто. И я не считаю, что Плант сделал достаточно в бою с Канело. Он дрался со слишком большим уважением к нему, так нельзя».