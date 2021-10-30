«Мы увидим бомбу». Камбосос показал, как потушит свет Лопесу
Ромеро: «Пошел-ка Лома на х**. Лопес не должен давать реванш»
Американский трэштокер взялся за свое любимое дело
29 октября 09:10
Роландо Ромеро / Фото: Showtime
Легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) заявил, что экс-лидер дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) не заслуживает реванша с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Должен ли Теофимо дать Ломаченко реванш? Нет. Пошел он на х**. Лома не заслужит реванш, если победит Ричарда Комми, потому что чертов Тео побил их обоих.
Вы считаете, что гребаный Лома нокаутирует Комми так же, как это сделал Теофимо? У Тео нет никакой потребности с ним драться, у него есть более крупная рыба. Если он подерется с ним снова, то это ему ничего не даст. Ебу**й Ломаченко даже, черт побери, не продает бои. Этот засранец не говорит по-английски. Если ты не владеешь английским или испанским, то не продаешь бои.
Напомним, Ломаченко 11 декабря проведет поединок против экс-чемпиона IBF.
Комментарии 7