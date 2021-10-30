Ромеро: «Пошел-ка Лома на х**. Лопес не должен давать реванш»

Роландо Ромеро / Фото: Showtime

Легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) заявил, что экс-лидер дивизиона Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) не заслуживает реванша с абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):



Вы считаете, что гребаный Лома нокаутирует Комми так же, как это сделал Теофимо? У Тео нет никакой потребности с ним драться, у него есть более крупная рыба. Если он подерется с ним снова, то это ему ничего не даст. Ебу**й Ломаченко даже, черт побери, не продает бои. Этот засранец не говорит по-английски. Если ты не владеешь английским или испанским, то не продаешь бои.