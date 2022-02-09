Роберт Гарсия: «Любой бой Альвареса в полутяжелом весе, станет огромным событием»
Ромеро: «Райан Гарсия побеждает всех, кроме депрессии»
Роландо ставит на соотечественника в бою с Тагое
11:54
Роландо Ромеро / Фото: NY Fights
Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в Twitter дал прогноз на поединок Райана Гарсии (21-0, 18 KO) и ганца Эммануэля Тагое (32-1, 15 KO).
«Райан нокаутирует его. Райан побеждает всех, кроме депрессии. Депрессия выбила из него все д*рьмо».
Напомним, бой Гарсии и Тагое состоится 9-го апреля в Сан-Антонио.
Также ранее Джервонту Дэвиса обязали провести поединок против Ромеро.
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