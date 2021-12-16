Ромеро: «Скоро Хэйни потрясут, и это станет тяжелейшим апсетом»

Роландо уверен, что Девин самый слабый из топов легкого веса





Роландо Ромеро / Фото: sportjeu.com

Говорливый американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в комментарии YouTube-каналу FightHype.com заявил, что чемпион мира по версии WBC Дэвин Хэйни (27-0, 15 КО) является слабейшим из молодых талантов в дивизионе.



«Дэвин является самым слабым звеном. Скоро его потрясут, и это станет тяжелейшим апсетом. Хотя, он не виноват, что его не одарила природа. У него нет удара, его тело тощее, а ноги слабые. А еще он, пиз**ц, какой некрасивый. И все это печально, поскольку он ничего не может с этим поделать, он родился таким. Да, он может похвастаться своими деньгами, но они не купят ему тяжелый удар».

Напомним, Ромеро ранее снялся с боя против Джервонты Дэвиса, поскольку его обвинили в сексуальном насилии.



