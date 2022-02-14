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Ромеро: «У Угаса есть реальный шанс победить Спенса»
Американец признался, что считает предстоящий объединительный поединок весьма конкурентным
14 февраля 22:00
Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com
Скандальный американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью изданию FightHype.com признался, что считает предстоящий объединительный поединок Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) – Йорденис Угас (27-4-0, 12 KO) более конкурентным, чем думает большинство.
«Послушайте, Угас очень хорош в боях против левшей. На его острове одни левши, а он – единственный правша. В свое время [в любителях] он победил всех.
В последнем бою, после аварии, Спенс не был таким активным как обычно. Так что у Угаса есть реальный шанс. Это правда. Он только что побил Пакьяо, а Пакьяо считался боссом. Его лицо стало магнитом для этой ч*ртовой правой руки».
Официально. Объединительный поединок Спенс – Угас состоится 16 апреля.
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