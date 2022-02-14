Ромеро: «У Угаса есть реальный шанс победить Спенса»

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Скандальный американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью изданию FightHype.com признался, что считает предстоящий объединительный поединок Эррол Спенс (27-0-0, 21 KO) – Йорденис Угас (27-4-0, 12 KO) более конкурентным, чем думает большинство.

В последнем бою, после аварии, Спенс не был таким активным как обычно. Так что у Угаса есть реальный шанс. Это правда. Он только что побил Пакьяо, а Пакьяо считался боссом. Его лицо стало магнитом для этой ч*ртовой правой руки».