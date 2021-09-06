Табити: «Джошуа нокаутирует Усика»
Ромеро: «Усик – не панчер, но у Энтони нет хорошей держалки»
Американский нокаутер считает украинца фаворитом в поединке с титулованным соперником
13:54
Роландо Ромеро / Фото - fightnews.infoАмериканский проспект легкого дивизиона Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу The Mayweather Channel считает экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) фаворитом в предстоящем поединке с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Я выберу Усика. Он отличный боец. Мне просто нужно посмотреть, как он покажет себя в супертяжелом весе. Это хорошая проверка для Усика в супертяжелом дивизионе, но он, возможно, лучший крузер всех времен. Не знаю, какой Усик в сравнении с Эвандером Холифилдом, но я имею в виду, что он объединил все четыре титула. К тому же он сделал это за короткий промежуток времени. Джошуа не может похвастаться крепкой челюстью. На самом деле Усик – не панчер, но начнем с того, что у Джошуа нет хорошей держалки. Так что посмотрим».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Пока Усик к бою с Джошуа набирает мышечную массу, британец действует в обратном направлении – избавляется от лишнего в угоду скорости.