Ромеро: «Я бы подрался с Ломаченко, но сейчас у меня есть более денежные варианты»

Роландо Ромеро / фото - Getty Images

Американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу FightHype высказался о возможном поединке с украинским экс-чемпионом трех дивизионов Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

Я не делаю это ради денег, но Джервонта Дэвис стал звездой pay-per-view. Если я его нокаутирую, то тоже стану звездой PPV. А если я подерусь с Ломаченко, то получу какой-то долбаный пояс ABC. Мне нравятся титулы, но ты выигрываешь пояс, защищаешь пару раз, освобождаешь его, а потом завоевываешь еще один пояс. Что действительно важно, так это стать звездой в этом виде спорта».