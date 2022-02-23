Ромеро: «Ломаченко выбьет из Камбососа все д*рьмо»
Ромеро: «Я бы подрался с Ломаченко, но сейчас у меня есть более денежные варианты»
Проспект легкого веса – о возможном поединке с украинцем
16:44
Роландо Ромеро / фото - Getty Images
Американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу FightHype высказался о возможном поединке с украинским экс-чемпионом трех дивизионов Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Я бы подрался с Ломаченко, но он в Top Rank, и на самом деле я не знаю, как это сработает. Я смотрю на это реалистично. На этой стороне у меня очень много гребаных вариантов, которые принесут гораздо больше денег, чем бой с Ломаченко.
Я не делаю это ради денег, но Джервонта Дэвис стал звездой pay-per-view. Если я его нокаутирую, то тоже стану звездой PPV. А если я подерусь с Ломаченко, то получу какой-то долбаный пояс ABC. Мне нравятся титулы, но ты выигрываешь пояс, защищаешь пару раз, освобождаешь его, а потом завоевываешь еще один пояс. Что действительно важно, так это стать звездой в этом виде спорта».
Напомним, Ромеро считает, что Ломаченко легко расправится с Камбососом.
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