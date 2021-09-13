Топ-бои сентября. UFC готовит яркие шоу с Волкановски, Шевченко и Ником Диасом, а в Bellator дебютирует Ромеро
Ромеро: «Я хочу драться с Дэвисом и Хэйни»
Но Дэвин избегает поединка, требуя непомерные гонорары
13 сентября 19:59
Роландо Ромеро / Фото: Showtime
Американский проспект легкого дивизиона Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) снова раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни за непомерные аппетиты за бой с ним.
«Я хочу драться с Джервонтой Дэвисом и Дэвином Хэйни. Дэвин и его команда присылают нереалистичные предложения о бое, предложения, которые не имеют ничего общего с реальностью. К тому же, Дэвис – гораздо более известное имя. Я уж лучше подерусь с 4-хкратным чемпионом мира в трех весовых категориях, который известен тем, что все его избегают и который считается одним из самых жестких панчеров в боксе, хотя бы на бумаге - потому что я верю, что я бью сильнее всех, с боксером, у которого невероятный процент нокаутов, нежели с чемпионом мира по электронной почте, отец которого писал кому-то, выпрашивая, чтобы сыну вручили пояс чемпиона.
Мне стоит подраться со звездой платных трансляций или же в каком-то дурацком приложении (DAZN App)?. У меня нет никаких проблем с DAZN. Надеюсь, у них всё хорошо, но я-то знаю, что дела у них идут не лучшим образом, ведь они не хотят платить Дэвину гонорары, которые тот запрашивает, потому что он даже не может полностью заполнить зал зрителями».
Напомним, ранее высказался о плюсах и минусах Александра Усика и Энтони Джошуа.
Комментарии 0