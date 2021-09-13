Ромеро: «Я хочу драться с Дэвисом и Хэйни»

Роландо Ромеро / Фото: Showtime

Американский проспект легкого дивизиона Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) снова раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Дэвина Хэйни за непомерные аппетиты за бой с ним.



Мне стоит подраться со звездой платных трансляций или же в каком-то дурацком приложении (DAZN App)?. У меня нет никаких проблем с DAZN. Надеюсь, у них всё хорошо, но я-то знаю, что дела у них идут не лучшим образом, ведь они не хотят платить Дэвину гонорары, которые тот запрашивает, потому что он даже не может полностью заполнить зал зрителями».