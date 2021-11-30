Ромеро: «Я легко нокаутировал бы Камбососа, и Лопес может это сделать в реванше»

Американец считает, что без проблем может встретиться с австралийцем

Роландо Ромеро / фото - boxingscene.com

Американский легковес Роландо Ромеро (14-0, 12 KO) заявил, что без проблем может получить статус официального претендента по версии WBA и встретиться с абсолютным чемпионом мира в его весовой категории австралийцем Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO), но его больше привлекает поединок против соотечественника Джервонты Дэвиса (25-0, 24 KO).

Ромеро цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Ролли» не собирается отступать. «Ролли» найдет способ встретиться с Камбососом, но сейчас есть другие варианты. Камбосос – болван и ужасный боец. «Ролли» легко нокаутировал бы Камбососа, и Лопес может это сделать в матче-реванше. В этом нет проблем. Я могу стать обязательным для Камбососа. Если вы посмотрите на рейтинги, то увидите, что я занимаю первой место по версии WBA. Все же вы не представляете, но я все еще хочу поединка с Дэвисом. Если по какой-то причине я не смогу получить бой с «Танком», то тогда встречусь с Камбосососм. Я получу в следующем бою одного из них и уничтожу любого».

Роландо Ромеро рассказал о причине поражения Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) в бою с Джорджем Камбососом.