Росадо рассказал, почему на завершающем этапе карьеры решил работать с Роучем

Габриэль Росадо / Фото: HOGANPHOTOS

Ветеран среднего веса американец Габриэль Росадо (26-13-1, 15 KO) рассказал порталу The Ring о своем сотрудничестве Фредди Роучем.



Все дело в психологии. Я открыт для знаний и ради этого я готов изменить свою стойку или положение рук. Ключ к выживанию в профессиональном боксе заключается в том, чтобы не быть предвзятым и прислушиваться к своему тренеру».