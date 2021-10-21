Мунгия и Росадо почти договорились о поединке
Росадо рассказал, почему на завершающем этапе карьеры решил работать с Роучем
Фредди готовит Габриэля к Мунгии
15:58
Габриэль Росадо / Фото: HOGANPHOTOS
Ветеран среднего веса американец Габриэль Росадо
(26-13-1, 15 KO) рассказал порталу The Ring о своем сотрудничестве Фредди Роучем.
«Ошибка большинства боксеров – они ничего не пытаются изменить, если что-то идет не так. Они продолжают заниматься тем же, что и раньше, надеясь на прежний результат. Но этого никогда не происходит. Тебе нужно оставаться честным по отношению к себе.
Все дело в психологии. Я открыт для знаний и ради этого я готов изменить свою стойку или положение рук. Ключ к выживанию в профессиональном боксе заключается в том, чтобы не быть предвзятым и прислушиваться к своему тренеру».
Напомним, Росадо 13 ноября в США проведет поединок против экс-чемпиона мира Хайме Мунгия.
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