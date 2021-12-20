Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»

Соперник Беринчика отметил, что его очень гостеприимно приняли в Киеве





Иса Чаниев / Фото: Allboxing Бывший претендент на чемпионский титул в легком весе россиянин Иса Чаниев (15-4, 11 КО) в интервью странице boxing911.official прокомментировал свое пребывание в Украине, куда он прибыл на бой против Дениса Беринчика (16-0, 9 КО).

«Впервые выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили и фоткались, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До того как я приехал в Украину мне они писали что болеют за меня. Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Я не ожидал такого». Напомним, Чаниев также рассказал, что ему помешало выиграть у Беринчика.

Карен Агабекян