Известный катмен: «Лебедев дал бы сумасшедшую трепку Усику»
Россиянин Лебедев решил возобновить карьеру
Известен возможный соперник бывшего чемпиона мира
20:47
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев (32-3, 23 КО) решил возобновить карьеру.
Сообщается, что соперником россиянина может стать 49-летний панамец Гильермо Джонс (41-4-2, 30 КО), которому он проиграл в мае 2013 года, однако впоследствии бой был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы Гильермо.
Физиономия Лебедева после боя с Джонсом
Напомним, Лебедев владел поясами IBF и WBA.
Свой последний бой он провел 21 декабря 2019 года, уступив единогласным решением судей бывшему претенденту на титул WBC Табисио Мчуну.