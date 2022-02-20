Россиянин в бою с Линаресом знал, что происходит на записках судей. Поединок проходил в Екатеринбурге
Россиянин, нокаутировавший Линареса, бросил вызов топам веса Ломаченко
В частности, Заур Абдуллаев упомянул Хэйни и Гарсию
11:29
Фото: Allboxing
Российский легковес Заур Абдуллаев (15-1, 9 КО) после победы над бывшим чемпионом мира Хорхе Линаресом (47-7, 29 КО) рассказал о своих дальнейших планах.
27-летний боксер бросил вызовы Девину Хэйни (27-0, 15 КО) и Райану Гарсии (21-0, 18 КО):
«Хэйни, Гарсия – я готов к любым вызовам. Я хочу большие бои. Надеюсь, что мне еще организуют большие бои. Я очень рад, что привезли легенду в Россию и дали мне такую возможность. И я не стал упускать ее, использовал этот шанс. Мы сильно готовились к бою, весь фокус, вся подготовка была только выиграть. У меня других вариантов не было. Если бы проиграл, то все – я бы остался на уровне России. На данный момент я могу конкурировать на высоком уровне».
Напомним, перед 12 раундом, в котором Абдуллаев нокаутировал Линареса, он знал, что проигрывает на записках судей.
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