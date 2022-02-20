Россиянин, в бою с которым «ограбили» украинца, остался недоволен решением одного из судей

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Российский боксер первого полусреднего веса Иван Козловский (5-0, 2 KO) в своем Instagram прокомментировал результат боя с украинцем Зоравором Петросяном (12-2, 5 KO), который завершился скандалом из-за неоднозначного решения судей:



На то что мне пишут с его стороны, что у меня было удивленное лицо , что сам не верил в свою победу) отвечу : Я удивился работе профессиональному судье Петрову который из всего боя отдал мне один раунд !)) надеюсь я ответил на ваш задаваемый вопрос! Хотел бы сказать слова благодарности своей семье, родным и близким , друзьям. Спасибо вам за поддержку

И моему тренеру, который вложил в меня очень много! За что я посей день благодарен, надеюсь никого не забыл! Всем спасибо кто следит за мной! Хейтеры можете не тратить время на комментарий мне ваше мнения мимо кассы.