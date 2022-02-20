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Россиянин, в бою с которым «ограбили» украинца, остался недоволен решением одного из судей

Козловский победил Петросяна в поединке за титул WBC Asia
Бокс Профессиональный бокс
14:58
Россиянин, в бою с которым «ограбили» украинца, остался недоволен решением одного из судей
Фото: Instagram

Российский боксер первого полусреднего веса Иван Козловский (5-0, 2 KO) в своем Instagram прокомментировал результат боя с украинцем Зоравором Петросяном (12-2, 5 KO), который завершился скандалом из-за неоднозначного решения судей:

Хочу сказать спасибо богу за такую трудную победу! Бой был считаю очень зрелищным и конкурентным, спасибо Зоравору за такой бой, достойные боец! С его стороны не согласны с решением судей, было бы по-другому была бы моя сторона не согласна! Это все фигня, главное что мы закатили бой и отдались полностью! И как я сказал Зоравору на его неудовольствие что мы сделали свое дело но решают судья!

На то что мне пишут с его стороны, что у меня было удивленное лицо , что сам не верил в свою победу) отвечу : Я удивился работе профессиональному судье Петрову который из всего боя отдал мне один раунд !)) надеюсь я ответил на ваш задаваемый вопрос! Хотел бы сказать слова благодарности своей семье, родным и близким , друзьям. Спасибо вам за поддержку

И моему тренеру, который вложил в меня очень много! За что я посей день благодарен, надеюсь никого не забыл! Всем спасибо кто следит за мной! Хейтеры можете не тратить время на комментарий мне ваше мнения мимо кассы.

Вячеслав Сенченко заявил, что украинец победил. Команда Петросяна будет подавать апелляцию.

Олег Шумейко-младший
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