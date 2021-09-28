Российский боец: «Украинские националисты больше старались бы Усика зач***ить, если бы он не побеждал»

Александр Усик / Фото: matchroom boxing

Российский боец ММА Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу Ушатайка заявил, что пока Александр Усик (19-0, 13 КО) побеждает, его не трогают украинские националисты.



Александр – тот человек, на котором держится наша дружба (жителей России и Украины). Тот, который не забывает язык, на котором он общался, – я имею в виду русский язык.

Тот, который не стесняется давать пресс-конференции на русском языке. Тот, который не идет за политкорректностью, за тем, что его где-то будут ущемлять. Я уверен, что его ущемляют, и только его победы дают ему возможность ему оставаться на плаву.

Если бы он не показывал таких результатов, если бы он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что украинские националисты – или как правильно их назвать? – они бы больше старались его зачмырить, заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке.

Это все предрассудки. Мы все братья, а это самое главное. И, конечно же, для меня, когда побеждает тот человек, который несет добро, мир, братство в нашу жизнь – это втройне, вчетверо, в тысячу раз приятнее».