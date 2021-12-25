Журналист Sky Sports – об Альваресе в крузервейте: «Королем этого дивизиона является Усик»
Российский боксер: «Усик – один из героев года»
Максим Власов считает, что украинцем можно восхищаться
22:00
Фото: Facebook Александра Усика
Российский полутяжеловес Максим Власов (45-4, 26 КО) ответил на вопрос о чемпионе мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александре Усике (19-0, 13 КО).
Можно ли выразить восхищение Александром Усиком?
Конечно, можно. Естественно, он сделал очень хороший шаг, очень классно проявил себя, поэтому я думаю, что Усик – один из героев этого года.
Напомним, в 2021 году Усик провел один бой: 25 сентября на «Уэмбли» уверенно перебоксировал Энтони Джошуа.
Накануне промоутер британца назвал ориентировочное время, когда состоится реванш.
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