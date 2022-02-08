Российский боксер: «Усик просто не оставит шансов Фьюри»

Дмитрий Кудряшов уверен, что недостаток габаритов не помешает украинцу одержать победу

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов (24-5, 23 KO) в интервью «Бокс ТВ» поделился мнением о возможном поединке в супертяжелой категории между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Усик просто не оставит шансов Фьюри. Все говорят, что Фьюри непобедимый для Усика и так далее, большой. Да, понятно, большой. Но мы все можем вспомнить, когда на пятую точку Фьюри сажал бывший крузер Каннингхэм, а Усик бьет точно не слабее. И у Усика есть все, чтобы добраться до подбородка Фьюри. Усик – реальный боксер, он умеет боксировать. И все те, кто говорят, что у него нет удара, пускай вспомнят бой с Тони Белью. Белью точно так не думает. Усик хороший боксер, Усик умеет боксировать. Мне кажется, что он сейчас находится на таком подъеме, и у него все шансы выиграть у Фьюри, абсолютно все».

Дмитрий Кудряшов рассказал об ошибках Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке против Александра Усика.