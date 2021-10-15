Российский чемпион Bellator: «Усику будет тяжело, потому что Фьюри неприятнее как соперник, чем Джошуа»

Но Немков уверен, что украинец может что-то придумать





Александр Усик / Фото: matchroom boxing

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (13-2) в интервью Blood&Sweat высказался о потенциальном боксерском поединке чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).



«Усику будет тяжело, потому что Фьюри неприятнее как соперник, чем Джошуа. Другая манера боя, будет тяжело, но все по силам. Усик показал, что он очень думающий боксер, и я думаю, что он может что-нибудь придумать и под Тайсона Фьюри».

Напомним, ранее Немков заявил, что хотел бы передвигаться на ногах как Усик.