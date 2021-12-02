Российский легковес: «Победа над Беринчиком принесет возможность подраться за чемпионский пояс»

Чаниев признался, что не ожидает простого боя

Фото: Instagram

Российский легковес Иса Чаниев (15-3, 7 KO) поделился мнением с instagram.com/luckypunchnet о предстоящем поединке с Денисом Беринчиком (15-0, 9 KO):



Что вы знаете о Денисе?

Я знаю Дениса еще с любительских времен. Он – финалист Олимпийских игр, а этого не каждый может достичь, я это прекрасно понимаю. Так что у меня очень серьезный и опасный оппонент.

Смотрели ли вы его бои и что скажете о нем, как о боксере?

Да, смотрел его бои. Кстати, у него не такие и опасные соперники были. Однако, Денис – очень непростой боксер, бой с ним сейчас – самый важный в моей карьере.

Что он вообще значит сейчас для вас?

Он, как я уже выше сказал, значит очень много. Если я выиграю поединок с Беринчиком, для меня откроются много дверей для того, чтобы снова драться за титул чемпиона мира. Два года назад я боксировал с Ричардом Комми за пояс, но я не смог показать полностью свой бокс. Тот бой даже не начался, я пропустил удар и не смог восстановиться. Тогда у меня произошла целая история во время тренировочного процесса, во время перелетов, поэтому я не был готов к поединку. Я хочу еще раз выйти на пояс и быть полностью готовым к этому поединку. Поэтому выиграв у Дениса, у меня появятся такие возможности. Сейчас для меня нет ничего важнее, чем выиграть бой с Беринчиком.

Напомним, что Беринчик должен был драться с более серьезным соперником.