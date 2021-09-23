Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняГолы «Реалу» и «Барселоне», драка с «Шахтером» и разбитые машины. Чем нам запомнился Милевский
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 2
Сегодня 4
Завтра 3
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус 2:3 Окончен
21:45 Милан - Венеция 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия 3:1 Окончен
23:00 Реал - Мальорка 6:1 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 0:0 2-й тайм
19:30 Сампдория - Наполи 0:2 2-й тайм
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 0:0 2-й тайм
19:30 Сампдория - Наполи 0:2 2-й тайм
21:45 Рома - Удинезе -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован

Российский промоутер: «Фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед»

Гаджиев отметил, что в супертяжелом весе украинец пока ничего серьезного не показал

Бокс Профессиональный бокс
19:22
Российский промоутер: «Фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед»
Камил Гаджиев / Фото: Fight.ru

Президент MMA-промоушена Fight Nights Gobal Камил Гаджиев в эфире Рен-ТВ высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

«Да, сегодня Джошуа является фаворитом. Усик пока ничего большого в этом весе не показал, но такого мастера, точного, подвижного, как Усик Джошуа, возможно, еще не встречал. Поэтому фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед».

Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Камил Гаджиев Александр Усик - Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усик, Ломаченко и другие. Как выглядит многочисленная команда украинца перед боем с Джошуа
Усик, Ломаченко и другие. Как выглядит многочисленная команда украинца перед боем с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
19:50
Красюк напомнил всем, что Усик – это новый чемпион в супертяжелом весе
Красюк напомнил всем, что Усик – это новый чемпион в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
19:39
Виталий Кличко посетит бой Джошуа – Усик
Виталий Кличко посетит бой Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
19:01
Хирн: «Усик является большой угрозой для Джошуа»
Хирн: «Усик является большой угрозой для Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
18:59
Поветкин: «Буду болеть за Усика, и он победит»
Поветкин: «Буду болеть за Усика, и он победит»
Бокс Профессиональный бокс
18:41
Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами
Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами
Бокс Профессиональный бокс
18:37

Новости: Бокс

Усик, Ломаченко и другие. Как выглядит многочисленная команда украинца перед боем с Джошуа
Усик, Ломаченко и другие. Как выглядит многочисленная команда украинца перед боем с Джошуа
Профессиональный бокс
19:50
Красюк напомнил всем, что Усик – это новый чемпион в супертяжелом весе
Красюк напомнил всем, что Усик – это новый чемпион в супертяжелом весе
Профессиональный бокс
19:39
Российский промоутер: «Фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед»
Российский промоутер: «Фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед»
Профессиональный бокс
19:22
Виталий Кличко посетит бой Джошуа – Усик
Виталий Кличко посетит бой Джошуа – Усик
Профессиональный бокс
19:01
Хирн: «Усик является большой угрозой для Джошуа»
Хирн: «Усик является большой угрозой для Джошуа»
Профессиональный бокс
18:59
Поветкин: «Буду болеть за Усика, и он победит»
Поветкин: «Буду болеть за Усика, и он победит»
Профессиональный бокс
18:41
Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами
Ломаченко отвлек на себя часть публики во время общения Усика с журналистами
Профессиональный бокс
18:37
Усик говорит Джошуа, что Лондон – его счастливое место. Кого он уже избивал в столице Великобритании?
История
Усик говорит Джошуа, что Лондон – его счастливое место. Кого он уже избивал в столице Великобритании?
Профессиональный бокс
18:26
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Профессиональный бокс
18:02
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости