Российский промоутер: «Фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед»

Гаджиев отметил, что в супертяжелом весе украинец пока ничего серьезного не показал





Камил Гаджиев / Фото: Fight.ru

Президент MMA-промоушена Fight Nights Gobal Камил Гаджиев в эфире Рен-ТВ высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).



«Да, сегодня Джошуа является фаворитом. Усик пока ничего большого в этом весе не показал, но такого мастера, точного, подвижного, как Усик Джошуа, возможно, еще не встречал. Поэтому фаворитом буду считать Джошуа, но всей душой болею за Сашу. Саша, вперед».

Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.