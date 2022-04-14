Российский промоутер считает, что Усик зря согласился на реванш с Джошуа во время войны в Украине

Хрюнов считает, что военній конфликт на родине пагубно скажется на форме Александра

Фото: Getty Images Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что обладателю титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 KO) следовало повременить с реваншем с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) во время войны Украины против рашистов:

Деловые отношения с украинцами сохранились, а остальное все – личное дело каждого. Но я думаю, что это очень существенный фактор, который сильно скажется на форме Александра Усика. Я не знаю, что его привело к решению проводить этот бой, но, наверное, нужно было подождать. Конечно, я буду болеть за Усика. Это очень уважаемый мной спортсмен и человек. Джошуа будет физически сильнее. Думаю, он использует то, что является его шансом – превосходство в физической форме. Он будет гораздо точнее, и я думаю, что появятся комбинации, которые начнут отрезать Усика от возможности смещаться. Может быть, что-то добавят тренеры. Очевидно, это будет более мощный Энтони Джошуа. Напомним, что Усик отказался от русского языка.

Олег Шумейко-младший