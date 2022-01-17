Российский средневес вспомнил, как с нокдаунами досрочно победил Усика

Коробов считает, что украинец добился бы результата лучше, если бы выступал в полутяжах

Фото: Nick Potts

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе Матвей Коробов (28-4-1, 14 KO) вспомнил о победе над Александром Усиком (19-0, 13 KO) в полуфинале чемпионата Европы-2006. Отметим, что россиянин выиграл тот турнир:



Если я не ошибаюсь, я выиграл явно. Если до 4 раунда превышает разрыв в 15 очков или 20, то останавливают бой в виду явного преимущества. По-моему, было два нокдауна. Один точно был нокдаун, по-моему, в конце второго раунда. А в третьем я уже набрал количество очков. Он, опять же, был высокий… Я хорошо помню его тренера. Он очень тепло ко мне относился, всегда здоровался, желал удачи. Чувствовалось по энергетике. Пользуясь случаем, хочу передать привет, если он тренирует еще. Саню помню, конечно, прекрасно. После этого чемпионата он, как говорится, пошел по нарастающей вверх. Он набирался опыта и, соответственно, это принесло результат.

А почувствовали ли вы тогда, что он хороший, сложный соперник?

Сложный, да. Не скажу, чтобы было легко. Потому что парень был рослый. И видно было физически, что он, наверное, даже не для этой категории. Мы боксировали в 75 кг. Он уже тогда мог в 81 кг боксировать. И, возможно, результаты были бы лучше еще на тот момент. Он был тогда молодой, все через это проходят.

Напомним, что Усика считают самым опасным соперником для чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).