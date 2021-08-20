Пакьяо назвал свой главный бой в карьере
Роуч: «Боксу нужен бой Пакьяо против Спенса»
Интереса в поединке подопечного против Угаса специалист не видит
11:39
Пакьяо и Спенс / Фото: DAZN
Тренер Мэнни Пакьо (62-7-2, 39 KO) Фредди Роуч считает, что обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 KO) не опасен для легендарного филиппинца:
Я не думаю, что бой с Угасом действительно рискован для нас. Это хороший поединок, но здесь нет большого риска. Оба парня готовились, оба в форме, так что не будет оправданий. Но мне лучше нравился вариант с Эрролом Спенсом. В ринге сошлись бы два лучших бойца в мире. Я с нетерпением жду, когда они встретятся. Йорденис опасен только своим оверхендом, но Мэнни не позволит ему ударить себя. Другое дело Спенс, который является более разнообразным бойцом.
Я хочу сказать, что боксу нужен такой бой, как Пакьяо против Спенса. Прискорбно, что все сложилось таким образом, и мы ничего не можем с этим поделать. Все же я считаю, что еще возможно организовать этот поединок. Эррол может стать следующим соперником Мэнни после Угаса. Если Спенс откажется, то нам придется выбрать кого-то другого. Есть еще несколько парней, которые представляют интерес для нас.