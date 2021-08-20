Роуч: «Боксу нужен бой Пакьяо против Спенса»

Пакьяо и Спенс / Фото: DAZN

Тренер Мэнни Пакьо (62-7-2, 39 KO) Фредди Роуч считает, что обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 KO) не опасен для легендарного филиппинца:



Я хочу сказать, что боксу нужен такой бой, как Пакьяо против Спенса. Прискорбно, что все сложилось таким образом, и мы ничего не можем с этим поделать. Все же я считаю, что еще возможно организовать этот поединок. Эррол может стать следующим соперником Мэнни после Угаса. Если Спенс откажется, то нам придется выбрать кого-то другого. Есть еще несколько парней, которые представляют интерес для нас.