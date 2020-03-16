Скончался бывший абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер
Роуч «Грустно слышать о кончине «Изумительного» Марвина»
Член «Зала славы» прокомментировал новость о смерти Хаглера
15 марта 16:25
Фредди Роуч / фото - latimes.com
Известный американский тренер и член «Зала славы» Фредди Роуч прокомментировал в Instagram новость о смерти бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе (до 72.6 кг) и лидера рейтинга «pound-for-pound», соотечественника Марвина Хаглера.
«Грустно слышать о кончине «Изумительного» Марвина Хаглера. Одним из моих любимых моментов, связанных с ним, было его посещение моего собственного выступления в Бостоне. Я до сих пор ценю то, что он сказал мне тогда. Покойся с миром, мой друг. Мои соболезнования семье. Спасибо тебе, Марвин, за все, что ты дал этому спорту».
Фредди Роуч поделился мнением относительно возможного поединка Пакьяо – Гарсия.