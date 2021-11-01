Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Роуч: «Может ли Усик перебоксировать Фьюри? Я не уверен»
Американский наставник прокомментировал возможное противостояние «Цыганского короля» против украинца
1 ноября 19:25
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Известный американский тренер Фредди Роуч прокомментировал возможное противостояние обладателя титула WBC, британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) против объединенного чемпиона по версиям IBF/WBO/WBA из Украины Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Да, Усик намного меньше по сравнению с этими большими супертяжами. Может ли он перебоксировать Фьюри? Я не уверен. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что мы этого еще не видели. Но они оба очень хорошие бойцы».
Легендарный Майк Тайсон считает Тайсона Фьюри безоговорочным лидером «королевского» дивизиона.