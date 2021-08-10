Роуч рассказал как Пакьяо уничтожает спарринг-партнеров

Мэнни Пакьяо / Фото: AP

Тренер экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фрэдди Роуч рассказал, что его подопечный во время подготовки к бою с чемпионом по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) уничтожает своих спарринг-партнеров.



Небольшой простой может по-разному сказаться на таком парне, как Мэнни. Но главное, что он все это тренируется. Он показывал мне все, чем занимался на Филиппинах и затем я просто внес маленькие коррективы. Когда Пакьяо прибыл в США, он уже был готов драться.

На днях у него был лучший спарринг. Мэнни провел десять раундов и оформил два нокдауна. Это был тот же Мэнни, что и десять лет назад. В полусреднем весе он не настолько мощный панчер, как обычно, но это нокдауны стали для него отличным толчком».