Роуч рассказал как Пакьяо уничтожает спарринг-партнеров
Тренер экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо
(62-7-2, 39 КО) Фрэдди Роуч рассказал, что его подопечный во время подготовки к бою с чемпионом по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) уничтожает своих спарринг-партнеров.
«Мы согласились на поединок со Спенсом, поскольку считает Эррола одним из лучших. Я в течение тяжении многих лет общался с Мэнни, и он всегда говорил, что хочет быть лучшим в своем ремесле. Нет смысла выходить в ринг с популярным, но не таким хорошим бойцом. Мы хотим драться с лучшими. Я поздравил Мэнни в тот момент, когда он согласился на бой со Спенсом.
Небольшой простой может по-разному сказаться на таком парне, как Мэнни. Но главное, что он все это тренируется. Он показывал мне все, чем занимался на Филиппинах и затем я просто внес маленькие коррективы. Когда Пакьяо прибыл в США, он уже был готов драться.
На днях у него был лучший спарринг. Мэнни провел десять раундов и оформил два нокдауна. Это был тот же Мэнни, что и десять лет назад. В полусреднем весе он не настолько мощный панчер, как обычно, но это нокдауны стали для него отличным толчком».
Напомним, ранее Пакьяо пригласил в свой тренировочный лагерь спарринг-партнером украинца Ивана Редкача.