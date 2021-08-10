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Роуч рассказал как Пакьяо уничтожает спарринг-партнеров

Мэнни отправляет на настил своих тренировочных оппонентов

Бокс Профессиональный бокс
15:57
Роуч рассказал как Пакьяо уничтожает спарринг-партнеров
Мэнни Пакьяо / Фото: AP

Тренер экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фрэдди Роуч рассказал, что его подопечный во время подготовки к бою с чемпионом по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) уничтожает своих спарринг-партнеров.

«Мы согласились на поединок со Спенсом, поскольку считает Эррола одним из лучших. Я в течение тяжении многих лет общался с Мэнни, и он всегда говорил, что хочет быть лучшим в своем ремесле. Нет смысла выходить в ринг с популярным, но не таким хорошим бойцом. Мы хотим драться с лучшими. Я поздравил Мэнни в тот момент, когда он согласился на бой со Спенсом.

Небольшой простой может по-разному сказаться на таком парне, как Мэнни. Но главное, что он все это тренируется. Он показывал мне все, чем занимался на Филиппинах и затем я просто внес маленькие коррективы. Когда Пакьяо прибыл в США, он уже был готов драться.

На днях у него был лучший спарринг. Мэнни провел десять раундов и оформил два нокдауна. Это был тот же Мэнни, что и десять лет назад. В полусреднем весе он не настолько мощный панчер, как обычно, но это нокдауны стали для него отличным толчком».

Напомним, ранее Пакьяо пригласил в свой тренировочный лагерь спарринг-партнером украинца Ивана Редкача.


Карен Агабекян
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Теги

Эррол Спенс Мэнни Пакьяо Фредди Роуч

Комментарии 1

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10 августа 2021г. 16:17
Мэри похоже Редкача  уничтожает ))
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