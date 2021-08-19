Роуч: «У меня нет сомнений, что Мэнни Пакьяо победит нокаутом Йордениса Угаса»

Специалист полностью уверен в своем подопечном

Фото: boxingscene.com

Известный тренер Фредди Роуч признался, что за свою многолетнюю тренерскую карьеру у него никогда не было бойца такого уровня, как филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Специалиста цитирует ресурс fightnews.com:

«Мэнни Пакьяо был лучшим бойцом, которого я когда-либо тренировал. Он становился чемпионом мира в восьми весовых категориях и провел очень большое количество боев в главных событиях боксерских шоу на таких аренах, как MGM. Это мечта любого тренера. За свою карьеру я тренировал более 40 чемпионов мира, но никто из них даже рядом не стоит с Мэнни Пакьяо».

Также тренер рассказал, как прошла подготовка к предстоящему поединку с чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).

«У нас был хороший тренировочный лагерь. Мэнни очень много работал перед этим боем. Его трудовая этика такая же, как и 20 лет назад. Он был невероятен во время тренировок и спаррингов. У меня нет сомнений, что Мэнни победит нокаутом в этом поединке».

Йорденис Угас понимает, что Мэнни Пакьяо станет самым большим испытанием в его карьере.