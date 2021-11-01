Роуч: «Может ли Усик перебоксировать Фьюри? Я не уверен»
Роуч: «Усика можно победить, Шон Портер побил его»
Украинец идет без поражений в профессиональном рекорде
1 ноября 20:05
Александр Усик / фото - boxingscene.com
Американский специалист Фредди Роуч считает, что объединенного чемпиона по версиям IBF/WBO/WBA, украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) можно победить.
«Да, Шон Портер побил Усика в любителях. Отец Портера показывал нам всем этот результат. Это было довольно забавно. Но это ничего не значит, это было очень давно. Но это просто показывает, что Усика можно победить».
Фредди Роуч прокомментировал возможное противостояние Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) против Александра Усика.