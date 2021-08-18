Роуч: «В тот день, когда Спенс попал в аварию, для него все закончилось»

Специалист убежден, что травма сетчатки глаза у американца является последствием аварии 2019 года

Эррол Спенс / фото - boxingscene.com Известный тренер Фредди Роуч считает, что травма сетчатки глаза у чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), из-за которой американцу пришлось отказаться от боя с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), это последствия аварии, произошедшей в октябре 2019 года. По мнению Роуча, Спенс теперь будет всю жизнь сталкиваться с последствиями этого происшествия и его бой против Пакьяо, вероятно, больше никогда не состоится. Роуча цитирует ресурс boxingnews24.com: «Я слышал, Спенс перенес успешную операцию и это здорово. Все же я считаю, в тот день, когда он попал в аварию, для него все закончилось. Возможно, он больше никогда не сможет избавиться от последствий этой автокатастрофы. Давайте посмотрим правде в глаза. Но кто знает, возможно, я ошибаюсь и это еще не конец». WBC не будет лишать Эррола Спенса титула чемпиона мира.

Рене Тер Велде