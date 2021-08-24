Смит заступился за Пакьяо: «Бог подарил ему невероятную карьеру»
Роуч волнуется за Пакьяо после поражения Угасу
Тренер остался разочарован выступлением своего подопечного
13:55
Фото: boxingscene.com
Легендарный американский тренер Фредди Роуч остался разочарован выступлением Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в недавнем поединке с Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).
Напомним, в минувшие выходные 42-летний филиппинский боксер уступил Угасу единогласным судейским решением в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Роуча цитирует портал boxingscene.com:
«Знаете, я немного об этом беспокоюсь, да. Он уже очень и очень давно боксирует, и мы с ним знаем друг друга большое количество лет. Он самый лучший подопечный, который у меня был. Он потрясающий парень, великолепный боец. И знаете - я ненавижу тот день, когда он объявит о завершении карьеры. Но есть вероятность, что на этом все. Сегодня он показал плохое выступление, но мы поглядим, какое решение примет Мэнни».
Бывший чемпион мира Ише Смит встал на защиту Мэнни Пакьяо.
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