Роуч: «Может ли Усик перебоксировать Фьюри? Я не уверен»
Роуч: «Я думаю у Фьюри немного лучше подбородок»
Американский специалист прокомментировал недавний мегафайт в «королевском» дивизионе
1 ноября 21:55
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Известный американский тренер Фредди Роуч прокомментировал недавний поединок в супертяжелом дивизионе между чемпионом WBC из Британии Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и экс-обладателем этого титула американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Я думаю, может быть, у Фьюри немного лучше подбородок. Потому что в первый раз он был сильно потрясен, его немного шатало, и рефери мог не признать его устойчивость на ногах. Но рефери позволил бою продолжаться, и в итоге это было правильное решение. Было великолепно. Был отличный поединок для просмотра».
Тренер Малик Скотт рассказал, когда Деонтей Уайлдер вернется в ринг.
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