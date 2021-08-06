Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»

Тренер Пакьяо сомневается, что американец полностью восстановился после аварии 2019 года



Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Фредди Роуч, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), сомневается, что обладатель титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО), с которым 42-летний филиппинец встретится в следующем бою, полностью восстановился после жуткой аварии в октябре 2019 года.

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Эррол Спенс - хороший боец, но эта авария вызывает у меня сомнения. Я имею в виду, что ему повезло остаться в живых, но это действительно серьезная авария, и я до сих пор не верю, что он оправился после нее. Конечно, я сомневаюсь, что Спенс вернулся после этого инцидента. Он подрался с Дэнни Гарсией, но ведь это не Мэнни Пакьяо. В тот бою Спенс выглядел хорошо, но не великолепно. Я не думаю, что последствия аварии остались в прошлом».

Фредди Роуч подтвердил, что Мэнни Пакьяо не собирается делить ринг с суперзвездой UFC Конором Макгрегором (22-6).