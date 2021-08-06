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Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»

Тренер Пакьяо сомневается, что американец полностью восстановился после аварии 2019 года
Бокс Профессиональный бокс
6 августа 15:55
Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Фредди Роуч, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), сомневается, что обладатель титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО), с которым 42-летний филиппинец встретится в следующем бою, полностью восстановился после жуткой аварии в октябре 2019 года.

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Эррол Спенс - хороший боец, но эта авария вызывает у меня сомнения. Я имею в виду, что ему повезло остаться в живых, но это действительно серьезная авария, и я до сих пор не верю, что он оправился после нее.

Конечно, я сомневаюсь, что Спенс вернулся после этого инцидента. Он подрался с Дэнни Гарсией, но ведь это не Мэнни Пакьяо. В тот бою Спенс выглядел хорошо, но не великолепно. Я не думаю, что последствия аварии остались в прошлом».

Фредди Роуч подтвердил, что Мэнни Пакьяо не собирается делить ринг с суперзвездой UFC Конором Макгрегором (22-6).

Рене Тер Велде
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Теги

Фредди Роуч Эррол Спенс Мэнни Пакьяо

Комментарии 3

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6 августа 2021г. 18:02
Роуч говорить неправильно. Все видели последный бой Спенса, где он  выиграл у Денни Гарсии. Тогда было заметно что  Спенс полностью восстановился. А Пакьяо не такой хитрый боксер, который мог бы  воспользоваться слабостью соперника. Так что если Пакьяо выиграет,  то только за счет чемпионского мастерства.
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6 августа 2021г. 17:45
Вот тупой Роуч! По его словам получается что если даже Пакьяо выиграет у Спенса, то  не за счет мастерства, а за счет того что Спенс польностью не оправился после аварии. Это так тупо, и принижение боксерского мастерства Пакьяо.
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6 августа 2021г. 16:38
Ну и в каком свете Роуч выставляет своего подопечного? Получается он поёт хвалебные оды своему легендарному оппоненту. А сам понимает что Спенс уже не тот
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