Пакьяо: «Скорость, сила, стратегия и опыт – это мои преимущества в бою со Спенсом»
Роуч: «Я не верю, что Спенс оправился после аварии»
Тренер Пакьяо сомневается, что американец полностью восстановился после аварии 2019 года
6 августа 15:55
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com
Фредди Роуч, тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), сомневается, что обладатель титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО), с которым 42-летний филиппинец встретится в следующем бою, полностью восстановился после жуткой аварии в октябре 2019 года.
Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Эррол Спенс - хороший боец, но эта авария вызывает у меня сомнения. Я имею в виду, что ему повезло остаться в живых, но это действительно серьезная авария, и я до сих пор не верю, что он оправился после нее.
Конечно, я сомневаюсь, что Спенс вернулся после этого инцидента. Он подрался с Дэнни Гарсией, но ведь это не Мэнни Пакьяо. В тот бою Спенс выглядел хорошо, но не великолепно. Я не думаю, что последствия аварии остались в прошлом».
Фредди Роуч подтвердил, что Мэнни Пакьяо не собирается делить ринг с суперзвездой UFC Конором Макгрегором (22-6).
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