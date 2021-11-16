25 лет назад начался великий путь братьев Кличко. Вспоминаем дебютные поединки украинских королей хэвивейта

Новички завоевали уверенные досрочные победы

Виталий и Владимир Кличко / Фото: tv.ua

Сегодня, 16 ноября, ровно 25 лет со времен дебютных боев украинских братьев-чемпионов супертяжелого веса Виталия и Владимира Кличко.



Первым из в будущем звездных украинцев в ринг вышел Кличко-старший. Его соперником был Тони Брэдхэм (6-5, 5 KO). Виталий пользовался преимуществом в росте, а когда американец чрезмерно агрессивно напирал, отвечал встречными выстрелами. А в середине второго раунда левым боковым по печени уложил соперника на настил. Бредхэм симулировал удар ниже пояса, но судья не повелся на провокацию.

Следом за братом дебютировал и Кличко-младший. Мексиканец Фабиан Меца (4-4-1, 1 KO), который стал первым соперником украинца в профи, в начале боя начал напирать на оппонента. Владимир справился со стартовым напором противника, а позже и сам начал жесткие выпады. Сначала Кличко уронил Мецу на канаты, но мексиканцу этого было мало. Последовала еще одна серия мощных ударов от украинца, и второй нокдаун стал последним.

Владимир вспомнил о своем первом поединке и рассказал, почему не находился в углу брата во время его дебюта.