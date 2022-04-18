Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Наполи - Рома 1:1 Окончен
22:00 Аталанта - Верона 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Кадис 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Вильярреал - Валенсия -:- Запланирован
Футбол (11 событий из 18) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Эвертон - Лестер -:- Запланирован
21:45 Челси - Арсенал -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Брайтон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Монако - Ницца -:- Запланирован
20:00 Реймс - Лилль -:- Запланирован
22:00 Анже - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Брест - Лион -:- Запланирован
22:00 Ланс - Монпелье -:- Запланирован
22:00 Марсель - Нант -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Гранада -:- Запланирован
22:30 Осасуна - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
03:10
Волейбол. Евро 2021. Мужчины. 1/8 финала. Сербия - Турция

Ровно 7 лет назад Усик в Украине избил россиянина Князева

Это была седьмая победа украинца на профи ринге
Бокс Профессиональный бокс
18 апреля 23:06
Ровно 7 лет назад Усик в Украине избил россиянина Князева
Фото: K2 Promotions

Ровно 7 лет назад Александр Усик (19-0, 13 KO) в Киеве проводил свой седьмой поединок на профи ринге.

Тогда соперником украинца был россиянин Андрей Князев (16-8, 9 KO). Усик контролировал ход поединка и вопрос был лишь в том, досрочная победа или по очкам. И в концовке восьмого раунда Александр пошел в агрессивную атаку размашистыми ударами. Арбитру ничего не оставалось, как остановить поединок.

Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известно условие, при котором Усик завершит карьеру
Известно условие, при котором Усик завершит карьеру
Бокс Профессиональный бокс
18 апреля 18:24
«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
Бокс Профессиональный бокс
18 апреля 11:01
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
6
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 19:17
Мурер: «Джошуа должен драться с Усиком в углу»
Мурер: «Джошуа должен драться с Усиком в углу»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 14:30
Усик продолжает эксперименты со стилем
Усик продолжает эксперименты со стилем
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 12:26

Новости: Бокс

Ровно 7 лет назад Усик в Украине избил россиянина Князева
Ровно 7 лет назад Усик в Украине избил россиянина Князева
Профессиональный бокс
18 апреля 23:06
Беринчик привез гуманитарную помощь в Харьков
Беринчик привез гуманитарную помощь в Харьков
Профессиональный бокс
18 апреля 19:00
Известно условие, при котором Усик завершит карьеру
Известно условие, при котором Усик завершит карьеру
Профессиональный бокс
18 апреля 18:24
«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
«Любой удар – это смерти подобно». Жена Усика назвала самый сложный бой украинца
Профессиональный бокс
18 апреля 11:01
Ломаченко не бросит Украину, пока не закончится война
Ломаченко не бросит Украину, пока не закончится война
Профессиональный бокс
17 апреля 22:53
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Жена Усика: «Какие мы нафиг братья? Русские говорят, что если супруга боксера, наверное, бьет – для них это в порядке вещей»
Профессиональный бокс
17 апреля 21:54
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
На жену Усика готовилось покушение в Крыму из-за украинского флага
Профессиональный бокс
17 апреля 19:17
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
Все новости

Популярные новости

«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
«Меня хотели отдать в СИЗО, а детей – в детдом». Жена Усика рассказала, почему боксер не мог ответить «чей Крым»
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 20:22
6
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Ломаченко после 5 недель тишины прервал молчание
Бокс Профессиональный бокс
17 апреля 18:39
2
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Суркис про «успехи» российской армии: «Воевать с мирным населением они научились хорошо»
Футбол В Украине
12 апреля 10:41
3
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
«Все буде Україна!». Усик відмовився від мови загарбників в своїх соцмережах
Бокс Профессиональный бокс
14 апреля 16:30
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Бокс Профессиональный бокс
15 апреля 22:03
Палкин: «Если легионеры «Шахтера» после 30-го июня уйдут свободными агентами, то это ставит под вопрос существование клуба»
Палкин: «Если легионеры «Шахтера» после 30-го июня уйдут свободными агентами, то это ставит под вопрос существование клуба»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 апреля 20:34
Все новости