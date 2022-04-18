Ровно 7 лет назад Усик в Украине избил россиянина Князева

Это была седьмая победа украинца на профи ринге

Фото: K2 Promotions

Ровно 7 лет назад Александр Усик (19-0, 13 KO) в Киеве проводил свой седьмой поединок на профи ринге.



Тогда соперником украинца был россиянин Андрей Князев (16-8, 9 KO). Усик контролировал ход поединка и вопрос был лишь в том, досрочная победа или по очкам. И в концовке восьмого раунда Александр пошел в агрессивную атаку размашистыми ударами. Арбитру ничего не оставалось, как остановить поединок.

Напомним, что Усик отказался от русского языка в соцсетях.