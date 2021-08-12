Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Ровно 9 лет назад Ломаченко вписал свое имя в историю, став двукратным олимпийским чемпионом. Финальный бой Лондона-2012
Украинец не оставил шансов своему сопернику в матче за золото Олимпиады
22:52
Василий Ломаченко / Фото: sport.segodnya.ua
Ровно 9 лет назад, 12 августа 2012 года, Василий Ломаченко добыл второе олимпийское золото на Играх-2012 в Лондоне, Великобритания.
Украинец будто катком прошелся по сопернику в финале Олимпийских игр – представителю Южной Кореи Сун-Чул Хану (19:9) – и получил заслуженную вторую медаль высшей пробы.
Полный поединок финального поединка Ломаченко на Играх-2012:
Напомним, что Ломаченко, вероятно, проведет еще один поединок с бывшим соперником Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), дабы добиться желаемого реванша с американцем.