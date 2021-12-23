Рой Джонс: «Альваресу нет смысла драться с Усиком»

Американец считает, что Канело интересны лишь пояса

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Рой Джонс считает, что для мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) нет смысла в поединке против украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

Джонса цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я считаю, что Альваресу нет смысла драться с Усиком. Это сложный бой, и к тому же Саулю нужны пояса. Он собирает титулы и поднимается в весе, чтобы стать чемпионом в пяти весовых категориях. Усик – чемпион в супертяжелом весе, а не в первом тяжелом. Так что, если они договорятся о бое, то на кону их противостояния не будет стоять пояс. Усик, вероятно, использует эту ситуацию, как инструмент переговоров, потому что, возможно, ему не платят за бой с Джошуа столько, сколько он хотел бы заработать. Если он имеет возможность провести поединок против Канело и заработать в два или три раза больше, то почему бы ему этого не сделать? Возможно, для Усика в этом есть смысл».

Сауль Альварес ответил своим хейтерам, которые обвиняют его в трусости.