Рой Джонс: «Сейчас не горю желанием смотреть бой Усик – Фьюри»
Рой Джонс: «Бой Фьюри – Уайт нужен супертяжелому весу»
Легендарный боксер охарактеризовал двух британцев
14:00
Рой Джонс / Фото - cbssportsЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans высказался относительно организации боя между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом на пояс Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).
«Это прекрасный бой. Я считаю, что у Тайсона Фьюри всегда есть преимущество, потому что он высокий и умный парень. Он более техничен, чем Диллиан Уайт. Конечно же, Диллиан всегда может донести один мощный удар, так что ничего нельзя сказать наверняка. Это большой, хороший бой для зрителей. Это поединок, который нужен супертяжелому весу».
На данный момент неизвестно когда состоится поединок, но предполагается, что британцы встретятся 29 апреля в Кардиффе (Уэльс).
Напомним, промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена выиграла торги на организацию поединка Фьюри – Уайт.
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