Рой Джонс дал прогноз на бой Фьюри – Уайт

Легендарный боксер уверен, что у Тайсона нет соперников, если он мотивирован

Рой Джонс / Фото: Boxing Scene

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves высказался о предстоящем бое между обладателем титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).



«Диллиан Уайт – тоже хороший боксер, но Тайсон Фьюри является одним из самых умных парней в боксе на текущий момент. Если Фьюри выходит на поединок подготовленным, мотивированным и набравшим форму, то его очень сложно победить».

Напомним, поединок Фьюри и Уайта может пройти 23 апреля в Великобритании.