Рой Джонс: «Джошуа может выиграть в реванше с Усиком»

Легенда рассказала, что Энтони нужно для победы





Рой Джонс-младший / Фото: AIBA

Легендарный экс-чемпион мира Рой Джонс-младший в комментарии DAZN рассказал о поединке чемпиона мира по версии WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



«Джошуа может выиграть в реванше. Сегодня не было такого, что Усик вышел и разнёс его. Да, он побил Энтони, но не так, что тот с ринга уползал. Имею в виду то, что если Джошуа сообразит, что ему нужно изменить, то можно выходить на второй бой. Если он хочет. Джошуа для этого должен хотеть победить больше, чем все 60 тысяч зрителей вместе взятые. Именно он должен желать этого, а не зрители. Если же у него нет такого сильного рвения к победе, то лучше не выходить на реванш, поскольку Усик – серьёзный боксер, с которым лучше просто так в ринг не выходить. У Усика очень высокий уровень навыков. Не забывайте, что он в первом тяжелом весе побил всех и без сомнений выиграл у очень хороших боксеров. Тот же Гассиев является очень опасным нокаутером, Дортикос – тоже очень достойный боец. Бриедис».

Напомним, ранее менеджер Усика был возмущен тем, что у Александра забрали 6 секунд в 12-мраунде.



