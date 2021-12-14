Рой Джонс: «Джошуа нужно быть умнее и начать быстрее»

Легендарный американец указал британцу на ошибки

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Легенда мирового бокса американец Рой Джонс указал британцу Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) на ошибки, которые он совершил в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО), а также рассказал, что должен сделать AJ в реванше, чтобы победить.

Слова Джонса приводит ресурс boxingnews24.com:

«Энтони нужно быть умнее и начать быстрее. На мое мнение, если бы Джошуа начал агрессивно действовать с первого раунда, то выиграл бы поединок с Усиком и не был бы полностью уничтожен. Энтони слишком долго ждал, прежде чем начал действовать. Когда Джошуа действовал, то выигрывал эпизоды, но он начал поздно и отдал первые три раунда. Это недопустимая ошибка в бою с таким боксером, как Усик. Такой боец, как Усик не стремится тебя нокаутировать. Он хочет перебить вас и если ты отдал ему первые три раунда, то уже проиграл поединок».

Дэвид Хэй сильно удивится, если Энтони Джошуа возьмет отступные за отказ от незамедлительного реванша с Александром Усиком.