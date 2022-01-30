Рой Джонс хочет стать тренером Джошуа

Рой Джонс / Фото: Bleacher Report

Легендарный экс-чемпион мира в нескольких дивизионах Рой Джонс-младший заявил в комментарии YouTube-каналу Behind The Gloves, что готов стать тренером британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).



Готов ли я стать тренером Джошуа? Конечно. Эй Джей – отличный боец, замечательный талант, но его просто нужно научить нескольким трюкам, которые я знаю. Безусловно, я бы хотел тренировать Джошуа, поскольку люди его любят. С тем, как болельщики относятся к Джошуа, он во многом напоминает мне меня. Люди любят Джошуа, а это значит, что он хороший человек. Люди не будут любить тебя, если ты фальшивка. Они любят Джошуа, и поэтому я бы хотел его тренировать, если будет такая возможность».