Уоррен: «Следующим соперником Фьюри будет Уайт, а летом 2022 года – бой против Усика или Джошуа»
Рой Джонс – о бое Фьюри – Уайт: « В ринге будут противостоять классический боксер против панчера»
Легендарный американец поделился своим мнением относительно поединка между британцами
14 декабря 10:50
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях американец Рой Джонс поделился своим мнением относительно поединка между британцами, обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллианом Уайтом (28-2-0, 19 KO).
Джонса цитиурет ресурс boxingnews24.com:
«Я думаю, что это один из самых прекрасных боев, который мог состояться, особенно сейчас в супертяжелом весе. Мы хотим видеть подобные поединки. В ринге будут противостоять классический боксер против панчера.
Определенно, Диллиан Уайт является панчером. Фьюри любит боксировать, но также умеет бить. Так что получится очень интересное противостояние».
В WBC санкционирован поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.