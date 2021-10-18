Третий бой Фьюри и Уайлдера принес 48 миллионов долларов от продажи трансляции в США
Рой Джонс объяснил, почему для него лучший супертяж Фьюри, а не Усик
Огромный опыт «Цыганского короля» в хэвивейте является причиной такого мнения
17 октября 22:56
Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com
Легендарный боксер Рой Джонс-младший в интервью Youtube-каналу iFL TV поделился мнением о третьем поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), а также назвал короля хэвивейта:
Я был очень впечатлен обоими бойцами. Фьюри и Уайлдер организовали замечательное шоу. Они показали свою сердце и невероятное мужество. Они сделали зрелище для фанатов. Это был тот бой, который нужен боксу. Все должны им аплодировать. Они дали то, в чем нуждался бокс.
Фьюри номер один в супертяжелом весе, а кто же еще? Да, Усик все еще идет без поражений, но у него не так много поединков в хэвивейте, всего три. Фьюри всю жизнь в «королевском» дивизионе. Усик – замечательный боксер, но Фьюри слишком долго в супертяжелом весе, это нужно уважать.
Стало известно, сколько денег принесли PPV боя Фьюри – Уайлдер III в США.