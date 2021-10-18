Рой Джонс объяснил, почему для него лучший супертяж Фьюри, а не Усик

Тайсон Фьюри / Фото: sportscasting.com

Легендарный боксер Рой Джонс-младший в интервью Youtube-каналу iFL TV поделился мнением о третьем поединке чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), а также назвал короля хэвивейта:



Фьюри номер один в супертяжелом весе, а кто же еще? Да, Усик все еще идет без поражений, но у него не так много поединков в хэвивейте, всего три. Фьюри всю жизнь в «королевском» дивизионе. Усик – замечательный боксер, но Фьюри слишком долго в супертяжелом весе, это нужно уважать.