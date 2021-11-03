Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»

Легендарный боксер сделал прогноз на реванш

Легендарный боксер Рой Джонс рассказал о совете, который он дал знакомому накануне боя чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Удивила ли меня его победа в бою с Энтони Джошуа? Нет. Я ждал, что Усик победит. Ментально Усик – это боец другого уровня. Джошуа не смог нокаутировать его в начале боя, и для него все было кончено. Один из знакомых боксеров подходил ко мне перед боем и хотел совета, на кого поставить. Я спросил, сколько у него денег. Он ответил, что 300 долларов. Тогда я посоветовал поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика». В реванше все зависит от подготовки Джошуа, как он переживет поражение. Скорее всего, Усик победит, но это не будет легко».

Реванш Усик – Джошуа состоится в марте и, возможно, пройдет в Киеве.

Украинец уверяет, что сделает все возможное для защиты титулов, чтобы затем выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Интересно, но Рой Джонс категорически не хочет, чтобы Усика сводили с Фьюри.