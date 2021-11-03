Рой Джонс поставил Усика в один ряд с Мухаммедом Али: «Он – это старая школа бокса»

Легендарный боксер высказался о габаритах украинца

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Рой Джонс высказался на тему того, что якобы украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) слишком мал для супертяжелого дивизиона.

Усик не такой большой и тяжелый для супертяжелого веса. Вы видите в нем эволюцию супертяжей?

Нет, это не эволюция. Это старая школа, а тяжеловесы старой школы не были большими. Мухаммед Али весил примерно 218 фунтов, праймовый Майк Тайсон – 218 фунтов, Холифилд – 210 фунтов. Так, что Усик – это не эволюция, а типичный боксер супертяжелого веса.

На последний бой Усик вышел с рекордным весом в карьере – чуть более 100 кг и уверенно победил Энтони Джошуа. Кстати, Рой Джонс посоветовал одному своему знакомому сделать крупную ставку на украинца.

Интересно, что габариты Усика позволяют ему при желании перейти в новый дивизион и попытаться стать чемпионом мира в трех весовых категориях.